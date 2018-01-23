Дорожный фонд Новосибирской области пополнился на 500 млн рублей

Новосибирск, 23 января. Власти Новосибирской области увеличили ассигнования в Дорожный фонд на полмиллиарда рублей.

Общий размер фонда на 2018 год составляет 12 миллиардов рублей. В пресс-службе правительств отмечают, что миллиард рублей поступил в фонд области из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В свою очередь, 128,2 миллионов рублей направят на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение «планировать объем бюджетных ассигнований дорожных фондов в размере не менее фактически полученных за отчетный финансовый год доходов». Также глава государства заявил о необходимости рассмотреть вопрос об увеличении объема ассигнований региональных дорожных фондов за счет перераспределения между бюджетами страны средств от акцизов на бензин.