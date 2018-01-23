Первый в мире алюминиевый авиадвигатель собрали в Новосибирске

Новосибирск, 23 января. Полностью алюминиевый авиадвигатель создали в Новосибирском государственном техническом университете.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета, уникальный авиадвигатель, созданный в НГТУ, является первым в мире двигателем, полностью созданным из алюминия, даже самые загруженные при эксплуатации элементы — алюминиевые. Изобретение гораздо легче аналогов.

«Первый в мире полностью алюминиевый авиадвигатель удалось создать конструкторам опорного Новосибирского государственного технического университета. Из алюминия изготовлены даже те части, которые подвергаются самым высоким нагрузкам: коленчатый вал, гильзы и маховик», — говорится в сообщении министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

Новый авиадвигатель позволит снизить вес двигателя практически в два раза, а мощность, соответственно, увеличится на 400 лошадиных сил.