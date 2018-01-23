Мэр Новосибирска попросит у Путина выделить средства на строительство метро

Новосибирск, 23 января. Глава администрации Новосибирска Анатолий Локоть намерен попросить у Владимира Путина выделить средства для продолжения строительства метро.

Как сообщает «Коммерсант.ru», с такой просьбой мэр намерен обратиться к президенту России во время визита главы российского государства в Новосибирск в самое ближайшее время.

Впрочем, когда именно Путин прибудет в город, и какую сумму хотят просить власти Новосибирска у федерального центра, Локоть не стал уточнять, добавив, что всего на реализацию планов надо 22,5 миллиардов рублей.

Что касается проекта продолжения строительства метро, то, как пояснили эксперты, в планах у городских властей развитие двух линий метрополитена — Ленинской и Дзержинской.

Добавим, что метро Новосибирска – единственное работающее в России за Уралом. Первая ветка была открыта в 1985 году, последняя станция «Золотая Нива» — семь лет назад.