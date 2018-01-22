Мэр Новосибирска сообщил о визите Путина

Новосибирск, 22 января. Мэр Анатолий Локоть сообщил о приезде президента РФ Владимира Путина в Новосибирск.

Анатолий Локоть планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину во время его ближайшего визита с просьбой рассмотреть вопрос о выделении средств из федерального бюджета на строительство метро. Об этом мэр города сообщил в понедельник, 22 января, в рамках совещания по развитию Новосибирского метрополитена. Однако Локоть о дате приезда Путина и сумме, которую он планирует попросить, не сообщил.

«В проекте — пять линий метрополитена. Наши ветки метро не закончены, и для этого нам нужна помощь»,— цитирует «Коммерсант.ru» слова главы города.

Строительства метро в Новосибирске обойдется в 22,5 миллиарда рублей. В соответствии с планами, будут развиты две линии метрополитена — Ленинская от площади Карла Маркса до площади Станиславского и Дзержинская до метродепо Волочаевская.