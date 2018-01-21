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Хоккеисты «Сибири» всухую выиграли у «Автомобилиста» в матче КХЛ
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    Хоккеисты «Сибири» всухую выиграли у «Автомобилиста» в матче КХЛ

    17:01  21 Января 2018
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    Хоккеисты «Сибири» всухую выиграли у «Автомобилиста» в матче КХЛ

    Новосибирск, 21 января. Хоккейный клуб «Сибирь» одержал уверенную победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла сегодня, 21 января, и завершилась со счетом 3:0.

    В первом периоде хоккеисты «Сибири» забросили в ворота Владимира Сохатского сразу две шайбы. Авторами голов стали Владимир Первушин и Иван Верещагин. В начале второго периода отличился и поставил точку Йонас Энлунд.

    Стоит отметить, что под руководством Владимира Юрзинова «Сибирь» выиграла десять игр из 13 матчей. Об этом сообщает «Чемпионат».

    «Сибирь» сыграла 53 игры и заработала 82 очка. На данный момент новосибирская команда расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Екатеринбургский «Автомобилист» по итогам 53 игр получил 90 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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    Автор: Дарья Смолина
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