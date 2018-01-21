Полицейские спасли замерзавших на трассе водителей в Новосибирской области

Новосибирск, 21 января. Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД помогли попавшим в сложные дорожные условия водителям на трассе в Новосибирской области.

На 45-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» сотрудники полиции обнаружили иномарку Toyota Highlander, которая съехала в кювет, днем в субботу, 20 января. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Полицейские помогли согреться мужчине, который начал замерзать, и эвакуировать автомобиль.

В воскресенье, 21 января, на 48-м километре автодороги сотрудники полиции помогли водителю большегруза, у которого сломалась машина. Мужчина грелся в патрульном автомобиле, пока не приехала «техничка».