Разработчик снял видео о Бердских скалах в Новосибирской области

Новосибирск, 21 января. Житель Новосибирска опубликовал в сети ролик, на котором показана красота Бердских скал. По словам новосибирца, это одно из самых красивых мест области.

Молодой человек работает разработчиком, и видеосъемка для него хобби. Он посетил Бердские скалы еще осенью прошлого года, а в новогодние праздники монтировал и сочинял музыку к видео. По словам новосибирца, при просмотре видеоролика с Бердскими скалами, человек расслабляется и засыпает.

«Для меня поездка на Бердские скалы была самым насыщенным путешествием в 2017 году. Драма, триллер и артхаус за один день», — приводит «НГС.Новости» слова автора ролика.

По словам новосибирца, Бердские скалы являются одним из самых красивых мест в Новосибирской области. Однако, молодой человек подчеркнул, что еще не везде успел побывать, он планирует посетить разные озера области.