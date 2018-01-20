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Аномальные морозы ожидаются в Новосибирской области
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    Аномальные морозы ожидаются в Новосибирской области

    19:59  20 Января 2018
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    Аномальные морозы ожидаются в Новосибирской области

    Новосибирск, 20 января. Аномальные морозы ожидаются на территории Новосибирской области в период с 20 по 24 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

    По прогнозам синоптиков, на территории Новосибирской области ожидаются морозы минус 40 и ниже. Сотрудники МЧС предупреждают, что долго находится на морозе опасно, следует на выходить из дома и не выезжать за пределы населенных пунктов.

    В воскресенье, 21 января, ожидаются сильные морозы с минимальной температурой -35, местами столбик термометра будет показывать -40 и ниже. В области прогнозируется небольшая облачность, но без осадков. Также отмечается, что местами будет изморозь, дым и туман. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на информацию «Западно-Сибирского УГМС».

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #новосибирская область
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