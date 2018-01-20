Ученицу кадетского корпуса ищут в Новосибирске

Новосибирск, 20 января. Ученицу Сибирского кадетского корпуса разыскивают в Новосибирске. Девочка-подросток вышла из школы и не вернулась домой.

Девочка 2002 года рождения вышла из школы, которая расположена на улице Красногорская, около пяти часов вечера в пятницу, 19 января. На данный момент информации об ее местонахождении нет.

Рост подростка 165 сантиметров, у нее темно-русые волосы ниже плеч, глаза серые. Она была одета в черную куртку с капюшоном с опушкой из черного меха, бордовый шарф, синие джинсы и черные угги. Об этом сообщает «ДоброСпас Новосибирск» на странице в социальной сети «ВКонтакте». Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по номеру 112 или волонтерам организации «ДоброСпас».