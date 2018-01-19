Глава Новосибирска предложил закрепить за городами-миллионниками особый статус

Новосибирск, 19 января. Глава Новосибирска заявил о необходимости присвоить крупным городам страны особый статус в системе местного самоуправления.

Мэр города Анатолий Локоть в рамках расширенного аппаратного совещания, которое состоялось в пятницу, 19 января, в городской администрации заявил о намерении инициировать изменения в федеральном законодательстве для того, чтобы была возможность присвоения мегаполисам, население которых составляет около миллиона человек, особого статуса в системе самоуправления

«Новосибирская область могла бы стать пилотным регионом, где отношения между властью субъекта и его столицей были бы выстроены на новых принципах управления», — сообщил глава города Анатолий Локоть.

Мэр города инициировал подготовку пакета предложений для обсуждения возможных изменений в федеральное законодательство. Данную стратегическую, по мнению Анатолия Локтя, проблему необходимо решать в Годсуме РФ.