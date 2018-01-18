Более 40 домов в Новосибирске остались без тепла и воды из-за прорыва трубопровода

Новосибирск, 18 января. Более 40 жилых домов, школ и детских садов в Ленинском районе Новосибирска остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии.

Как сообщает пресс-служба мэрии, аварийное отключение тепла и горячей воды произошло в Ленинском районе, под отключение попали 42 дома. В мэрии отмечают:

«По информации единой дежурно-диспетчерской службы, 18 января в 13 часов в связи с порывом теплотрассы….Под отключение попали 42 объекта, из них четыре социально значимых: гимназия № 17, детский сад № 176, детский сад гимназии № 17, женская консультация».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники 2-го теплового района АО «Сибэко». Планируется, что ремонтные работы завершатся к пяти утра по местному времени 19 января.