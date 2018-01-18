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Общество
Строительство новой станции метро в Новосибирске обойдется в два млрд рублей
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    Строительство новой станции метро в Новосибирске обойдется в два млрд рублей

    14:16  18 Января 2018
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    Строительство новой станции метро в Новосибирске обойдется в два млрд рублей

    Новосибирск, 18 января. Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске обойдется в два миллиарда рублей.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение начальника Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло, проектирование и строительство станции «Спортивная», которая может расположиться в ближайшие годы в пойме реки Обь в Горском микрорайоне, обойдется в два миллиарда рублей.

    «После строительства последней станции «Золотая нива» прошло уже пять лет. Технических средств нет, профессионального ядра  — строителей, которые были тогда, тоже нет. И сейчас все придётся создавать с нуля»,  — отметил Чмыхайло.

    Строительство новой станции метро в Новосибирске обойдется в два млрд рублей

    Кроме этого, он подчеркнул, что надеется на получение федерального финансирования строительства новой станции при условии, если областной центр станет местом проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Начальник метрополитена заявил:

    «Потребуется проектирование, которое потребует немалых денег и займет немало времени. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что на строительство необходимо не менее двух миллиардов рублей».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #метро #новосибирск
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