Строительство новой станции метро в Новосибирске обойдется в два млрд рублей

Новосибирск, 18 января. Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске обойдется в два миллиарда рублей.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение начальника Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло, проектирование и строительство станции «Спортивная», которая может расположиться в ближайшие годы в пойме реки Обь в Горском микрорайоне, обойдется в два миллиарда рублей.

«После строительства последней станции «Золотая нива» прошло уже пять лет. Технических средств нет, профессионального ядра — строителей, которые были тогда, тоже нет. И сейчас все придётся создавать с нуля», — отметил Чмыхайло.

Кроме этого, он подчеркнул, что надеется на получение федерального финансирования строительства новой станции при условии, если областной центр станет местом проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Начальник метрополитена заявил: