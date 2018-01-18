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Экспорт сельхозпродукции из Новосибирской области увеличился на четверть за 2017 год
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    Экспорт сельхозпродукции из Новосибирской области увеличился на четверть за 2017 год

    12:00  18 Января 2018  /обновлено: 12:01  18 Января 2018
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    Экспорт сельхозпродукции из Новосибирской области увеличился на четверть за 2017 год

    Новосибирск, 18 января. Новосибирская область увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в 2017 году в 2,3 раза.

    Региональное управление Россельхознадзора подвело итоги 2017 года и отметило, что экспорт Новосибирской области вырос с 22,8 до 53,2 тысяч тонн. Кроме этого, в 13 раз увеличилось количество поставок рапса в Китай (с 2 до 26,7 тысяч тонн).

    «Экспорт зерновых из региона увеличился в 2017 году с 22,8 тысяч тонн до 53,2 тысяч тонн. Значительно вырос экспорт масличных культур, рапса, в Китай  — с 2 тысяч до 26,8 тысяч тонн», — цитирует ТАСС слова руководителя регионального управления Россельхознадзора Алексея Севастьянова.

    Экспорт сельхозпродукции из Новосибирской области увеличился на четверть за 2017 год

    Около пяти тысяч тонн яровой пшеницы отправили в прошлом году из Новосибирской области в Китай, почти девяти тысяч тонн пшеницы — в Азербайджан, и 15 тысяч тонн гречихи отправили в Литву. Более десяти тысяч тонн кормов поставили в Монголию, 686 тонн рыбной продукции — в Литву, Данию и Германию. Более 3,3 миллионов штук пищевого яйца и 36,6 тысяч голов сельскохозяйственных животных экспортировано из Новосибирской области.

    Экспорт сельхозпродукции из Новосибирской области увеличился на четверть за 2017 год

    Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил о росте сельхозпродукции России на внешнем рынке на 19,6% за первые восемь месяцев 2017 года, подчеркнув, что увеличение экспортного потенциала является одним из важнейших источников роста экономики страны.

    «За последнее время по этому направлению сделано многое, растут объемы несырьевого, неэнергетического экспорта. За восемь месяцев текущего года этот показатель увеличился на 18,6%, до $77 млрд, что составило 35% от всего объема российского экспорта», — отметил Путин.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #новосибирск #экспорт
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