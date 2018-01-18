Экспорт сельхозпродукции из Новосибирской области увеличился на четверть за 2017 год

Новосибирск, 18 января. Новосибирская область увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в 2017 году в 2,3 раза.

Региональное управление Россельхознадзора подвело итоги 2017 года и отметило, что экспорт Новосибирской области вырос с 22,8 до 53,2 тысяч тонн. Кроме этого, в 13 раз увеличилось количество поставок рапса в Китай (с 2 до 26,7 тысяч тонн).

«Экспорт зерновых из региона увеличился в 2017 году с 22,8 тысяч тонн до 53,2 тысяч тонн. Значительно вырос экспорт масличных культур, рапса, в Китай — с 2 тысяч до 26,8 тысяч тонн», — цитирует ТАСС слова руководителя регионального управления Россельхознадзора Алексея Севастьянова.

Около пяти тысяч тонн яровой пшеницы отправили в прошлом году из Новосибирской области в Китай, почти девяти тысяч тонн пшеницы — в Азербайджан, и 15 тысяч тонн гречихи отправили в Литву. Более десяти тысяч тонн кормов поставили в Монголию, 686 тонн рыбной продукции — в Литву, Данию и Германию. Более 3,3 миллионов штук пищевого яйца и 36,6 тысяч голов сельскохозяйственных животных экспортировано из Новосибирской области.

Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил о росте сельхозпродукции России на внешнем рынке на 19,6% за первые восемь месяцев 2017 года, подчеркнув, что увеличение экспортного потенциала является одним из важнейших источников роста экономики страны.