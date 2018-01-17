Снегопад в Новосибирской области побил вековой рекорд

Новосибирск, 17 января. Новосибирская область установила новый рекорд: самое большое количество снега выпало за последние сто лет.

Сильный снегопад, который был на территории Новосибирской области 16 января, позволил региону установить рекорд. Две метеостанции региона — «Огурцово» и «Учебная» — зафиксировали самое большое количество снега. На первой станции отметили, что выпало девять миллиметров осадков, предыдущий рекорд 7,7 миллиметров был установлен в 1919 году. На станции «Учебная» зафиксировали 12 миллиметров, до этого рекордом считалось 7,5 миллиметров осадков, которые были отмечены в 1971 году.

Сильный снегопад, который обрушился на территорию Новосибирской области, не создал проблем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Ситуацию контролирует региональное МЧС.