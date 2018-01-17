Четыре новые железнодорожные станции для электричек планируют построить в Новосибирске

Новосибирск, 17 января. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поддержал проект по созданию городских электричек. В рамках данного проекта планируют построить четыре новые станции. Об этом сообщил глава региона в среду, 17 января.

Идея проекта заключается в том, чтобы создать железнодорожное сообщение по территории Новосибирска и Новосибирского муниципального района.

«Проект предусматривает строительство четырех новых станций, реконструкцию путей, формирование кольца, которое будет проходить по правому и левому берегам Оби. Также предусмотрены пересадочные пункты, на которых можно будет пересесть на наземный транспорт и метро», — приводит ТАСС слова Андрея Травникова.

Проект планируют завершить к 2025 году. Отмечается, что будет три этапа работы: левый берег, правый берег и закольцовка. Над проектом будут работать сотрудники муниципальных и региональных органов власти, застройщики и железнодорожники.