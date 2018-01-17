18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Россия
Выборы-2018: в Карелии открылся региональный избирательный штаб Путина
Политика
Глава Новосибирской области определился с новым министром строительства региона
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Новосибирской области определился с новым министром строительства региона

    16:48  17 Января 2018
    147

    Глава Новосибирской области определился с новым министром строительства региона

    Новосибирск, 17 января. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников назначит нового министра строительства региона на следующей неделе. Об этом глава области сообщил на пресс-конференции сегодня, 17 января.

    Врио губернатора Новосибирской области намерен назначить министром строительства региона Ивана Шмидта, который на данный момент является исполняющим обязанности министра строительства области. Данный пост он занял после увольнения бывшего министра строительства Сергея Боярского.

    «Его[Ивана Шмидта] временный статус был связан с тем, что Сергей Боярский был в отпуске. Подобные задержки в официальных кадровых перестановках конечно не желательны, однако на неделе Шмидт будет официально назначен», — цитирует «Континент Сибирь» Андрея Травникова.

    Напомним, президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в начале октября прошлого года.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирская область #министр строительства
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 3379
      Читать
      13:43
      Сегодня

      СК РФ собрал доказательства для опровержения слов Родченкова о подмене проб атлетов России
      13:31
      Сегодня

      «Нафтогаз» подтвердил скорое возобновление закупок газа у «Газпрома»
      3:22
      Сегодня

      Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США
      1:47
      Сегодня

      Отношения РФ и США «ушли на ноль» – Назарбаев
      20:43
      Вчера

      Автомобили проекта «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 3498

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3157

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      33519

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7740

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7393
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток»

      14:06   17 Января 2018
      538
      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00   17 Января 2018
      3379
      Путин абсолютно здоров и может дать фору многим — Песков

      Путин абсолютно здоров и может дать фору многим — Песков

      13:05   17 Января 2018
      540
      Эксперты: При Путине Россия научилась осознавать свои интересы в мире

      Эксперты: При Путине Россия научилась осознавать свои интересы в мире

      12:51   17 Января 2018
      4953