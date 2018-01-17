Глава Новосибирской области определился с новым министром строительства региона

Новосибирск, 17 января. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников назначит нового министра строительства региона на следующей неделе. Об этом глава области сообщил на пресс-конференции сегодня, 17 января.

Врио губернатора Новосибирской области намерен назначить министром строительства региона Ивана Шмидта, который на данный момент является исполняющим обязанности министра строительства области. Данный пост он занял после увольнения бывшего министра строительства Сергея Боярского.

«Его[Ивана Шмидта] временный статус был связан с тем, что Сергей Боярский был в отпуске. Подобные задержки в официальных кадровых перестановках конечно не желательны, однако на неделе Шмидт будет официально назначен», — цитирует «Континент Сибирь» Андрея Травникова.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в начале октября прошлого года.