Памятник студенческим отрядам появится в Новосибирской области

Новосибирск, 17 января. Памятник студенческим отрядам установят в Новосибирской области. С такой инициативой выступил врио губернатора региона Андрей Травников.

На данный момент Новосибирский региональный штаб студенческих отрядов при содействии министерства региональной политики Новосибирской области выбирает место, где будет установлен памятник. Об этом сообщает пресс-служба првительсва Новосибирской области.

«Сегодня поддержка движения студенческих отрядов является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики», — отмечает врио министра региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.

По словам Игоря Яковлева, участники студенческих отрядов реализуют крупные всероссийские проекты. В прошлом году студотряды принимали участие в ВСС «Космодром Восточный», ВСС «Мирный атом», ВСС «Север». Кроме этого студенческие отряды участвуют в проектах и мероприятиях регионального уровня.