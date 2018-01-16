Более миллион квадратных метров жилья построили в Новосибирске

Новосибирск, 16 января. Более миллиона квадратных метров жилья было построено в Новосибирске в прошлом году. Об этом сообщил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолий Мотыга.

В прошлом году построили 1,04 миллиона квадратных метров жилья, сообщает «sibnovosti.ru». Отмечается, что, если не учитывать Москву и Санкт-Петербург, то лучший показатель по итогам прошлого года в Ростове-на-Дону. В этом городе было построено 1,12 миллионов квадратных метров жилья. По данным мэрии Новосибирска, запланированных показателей по строительству достичь в 2017 году не удалось.

«Однако не стоит впадать в панические настроения. Имеющийся задел около 4 млн квадратных метров все же довольно велик и в будущем позволит строителям стабильно вводить в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья ежегодно», — сообщает начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолий Мотыга.

Проблема обманутых дольщиков также присутствует в городе. Как стало известно, было приостановлено строительство 42 домов, строительство 124 домов стало идти медленнее. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает, что необходимо пересмотреть систему распределения нагрузки, возможно, нужно помочь строительным компаниям. Также важна поддержка банковского сектора, так как у некоторых организаций есть финансовые трудности.