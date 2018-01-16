выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Политика
Утвержден список участников конгресса нацдиалога Сирии в Сочи
Общество
Более миллион квадратных метров жилья построили в Новосибирске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более миллион квадратных метров жилья построили в Новосибирске

    12:20  16 Января 2018  /обновлено: 12:23  16 Января 2018
    141

    Более миллион квадратных метров жилья построили в Новосибирске

    Новосибирск, 16 января. Более миллиона квадратных метров жилья было построено в Новосибирске в прошлом году. Об этом сообщил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолий Мотыга.

    В прошлом году построили 1,04 миллиона квадратных метров жилья, сообщает «sibnovosti.ru». Отмечается, что, если не учитывать Москву и Санкт-Петербург, то лучший показатель по итогам прошлого года в Ростове-на-Дону. В этом городе было построено 1,12 миллионов квадратных метров жилья. По данным мэрии Новосибирска, запланированных показателей по строительству достичь в 2017 году не удалось.

    «Однако не стоит впадать в панические настроения. Имеющийся задел около 4 млн квадратных метров все же довольно велик и в будущем позволит строителям стабильно вводить в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья ежегодно», — сообщает начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолий Мотыга.

    Проблема обманутых дольщиков также присутствует в городе. Как стало известно, было приостановлено строительство 42 домов, строительство 124 домов стало идти медленнее. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает, что необходимо пересмотреть систему распределения нагрузки, возможно, нужно помочь строительным компаниям. Также важна поддержка банковского сектора, так как у некоторых организаций есть финансовые трудности.

    «Здесь нужна будет поддержка. Мы готовы участвовать. Я подчеркиваю: мы спасаем не организации в данном случае, мы выручаем, прежде всего, дольщиков. Тех, кто потенциально может оказаться в сложной ситуации из-за заморозки строительства объектов», — подчеркнул Анатолий Локоть.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новосибирск #строительство
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Киевский эксперт: Властям Украины сейчас выгодно вообще забыть про Крым

      14:10 16 Января 2018 445
      Читать
      13:17
      Сегодня

      Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов
      12:29
      Сегодня

      Лев Лещенко: У Путина есть авторитет в народе, и он безусловный лидер нашего Отечества
      10:46
      Сегодня

      Ксения любит смешить: в Крыму ответили Собчак на слова о «неполноценности» жителей полуострова
      10:42
      Сегодня

      Гавра: Путин сформулировал повестку даже не нового президентского срока, а на ближайшие десятилетия
      10:06
      Сегодня

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018 1733

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      32935

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7585

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7250

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12814
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      13:55   16 Января 2018
      175
      В Совфеде объяснили, почему американцы боятся российской армии

      В Совфеде объяснили, почему американцы боятся российской армии

      11:13   16 Января 2018
      1539
      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06   16 Января 2018
      1733
      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      2:11   16 Января 2018
      269