Снежная метель обрушится на Новосибирск

Новосибирск, 15 января. Синоптики Новосибирска предупреждают местных жителей о метели, порывистом ветре и снеге.

Как сообщает пресс-центр мэрии города со ссылкой на информацию областного Гидрометцентра, во вторник, 16 января, на территории города ожидаются снег и метель. Кроме этого, местных жителей предупреждают об ухудшении видимости от одного до двух километров. В мэрии отмечают:

«...возможны снежные заносы, гололед на дорогах, усиление ветра до 6 -11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду».

Горожанам напоминают о соблюдении правилах безопасности в ухудшающихся погодных условиях, а автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.