Мединский представил нового директора Новосибирского театра оперы и балета

Новосибирск, 15 января. Новым директором Новосибирского театра оперы и балета стал приглашенный дирижер театра Ара Карапетян.

Министр культуры РФ Владимир Мединский представил нового генерального директора Новосибирского театра оперы и балета в понедельник, 15 января, на встрече с коллективом театра, сообщает «INFOX.ru».

«Мы собрались, чтобы представить нового генерального директора вашего театра. Мы проводили долгий многоступенчатый конкурс. Мы согласовывали кандидатуру долго, результатом всех консультаций появилась кандидатура Ары Арамовича Карапетяна», — цитирует Мединского пресс-служба Министерства культуры.

Ара Карапетян сменил Снежану Любарь, которая находилась на посту исполняющего обязанности директора с начала декабря. Новый гендиректор отметил, что очень рад оказаться частью театра, с коллективом которого очень хорошо знаком.

Ара Карапетян находился на посту вице-президента и артистического директора Большого театра Харбина и Большого театра Тяньцзиня. Кроме этого, в 2017 году он работал Михайловском театре в качестве приглашенного дирижера, а в сентябре стал директором Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Покровского.