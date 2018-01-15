Новосибирский вратарь взял серебро на матче звезд КХЛ

Новосибирск, 15 января. Вратарь из Новосибирска, играющий в хоккейной команде «Сибирь», занял второе место на матче звезд КХЛ в Астане.

Вратарь новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» 21-летний Алексей Красиков завоевал серебряную медаль на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги – 2018, который прошел в воскресенье, 14 января, в Астане. Споортсмен выступал за дивизион Чернышёва, сообщается на сайте Недели звёзд хоккея. В финальной игре команда уступила дивизиону Тарасова со счётом 5:4.

«Дивизион Тарасова победил — 5:4! Очень жаркий финал мы увидели! Второй период — просто загляденье. Дубль Николая Коваленко, красота от Линуса Умарка», — отмечается в репортаже, опубликованном на официальном сайте КХЛ.