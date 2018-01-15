Движение по улице Доватора в Новосибирске парализовано из-за прорыва трубопровода

Новосибирск, 15 января. Движение автомобильного транспорта по улице Доватора в Новосибирске запрещено из-за коммунальной аварии, которая случилась сегодня ночью в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5.

Как сообщает пресс-служба АО «Сибирская энергетическая компания», в настоящее время сотрудники филиала «Тепловые сети» устраняют последствия аварии на трубопроводе. Чрезвычайное происшествие произошло в понедельник, 15 января, утром. Дефект обнаружили после полуночи в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5, которая проходит параллельно улице Доватора, около двух часов ночи сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение транспорта на данном участке. В сообщении говорится:

«В результате технологического нарушения произошел выход горячей воды на проезжую часть ул. Доватора, ул. Толбухина и ул. Бориса Богаткова».

Движение автомобильного транспорта восстановят в течение сегодняшнего дня. Ремонтные работы на теплотрассе закончат во вторник, 16 января. Ликвидация последствий аварии происходит без отключения подачи теплоэнергии.