Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу в Новосибирске

Новосибирск, 14 января. Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске инициировали поиски пропавшей без вести школьницы.

По информации региональных новостных источников, 11-летняя Давыдова Анастасия Дмитриевна ушла из дома, расположенного в Ленинском районе на улице 1-ый переулок Степной, в субботу, 13 января, около пяти часов вечера, и до сих пор информации о ее местоположении нет.

В день пропажи на девочке была синяя куртка до колен с капюшоном, синего цвета вязаная шапка с надписью «Reebok», черные ботинки. Рост пропавшей школьницы составляет 163 сантиметра, у нее полное телосложение, голубые глаза, волосы рыжие ниже плеч.

Всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении ребенка, просят обратиться в отделение полиции или позвонить по телефонам: 8-953-887-17-77, 8-800-700-54-52.