Поиски пропавшего неделю назад мужчины продолжают в Новосибирске

Новосибирск, 14 января. Сотрудники полиции Новосибирска продолжают разыскивать пропавшего без вести неделю назад мужчину.

Как сообщает региональные новостные источники со ссылкой на информацию, полученную от родственников, 40-летний местный житель пропал 7 января 2018 года. К настоящему моменту нет никаких данных о настоящем местоположении мужчины.

Рост пропавшего составляет 186 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, глаза серо-голубого цвета. В день пропажи на нем были черный пуховик, кроссовки бренда «Adidas» синего цвета, синий свитер со вставками серого цвета.

Всех, кто владеет информацией о местоположении мужчины, просят обратиться в отеделение полиции Новосибирска или волонтерам поискового отряда «Маяк».