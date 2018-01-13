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Любители средневековых боев сражались на рыцарском турнире в Новосибирске
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    Любители средневековых боев сражались на рыцарском турнире в Новосибирске

    19:17  13 Января 2018  /обновлено: 19:17  13 Января 2018
    283

    Любители средневековых боев сражались на рыцарском турнире в Новосибирске

    Новосибирск, 13 января. Рыцарский турнир прошел на фестивале «Сибирский плацдарм» в Экспоцентре Новосибирска в субботу, 13 января.

    Мужчины, принимавшие участие в боях, были одеты в настоящие рыцарские костюмы с доспехами. Для того, чтобы победить в турнире, необходимо было сбить с ног своего соперника. Рыцари сражались с мечами и топорами, а защищались деревянными щитами. Стоит отметить, что параллельно проходил турнир и для молодых любителей средневековых боев, молодые люди, которым меньше 18 лет, также принимали участие, сообщают местные СМИ.

    Победители турнира войдут в состав сборной России и представят страну на чемпионате мира по историческому средневековому бою «Битва наций». Российский финал состоится в Санкт-Петербурге, а международный пройдет в Риме.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #турнир
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