Любители средневековых боев сражались на рыцарском турнире в Новосибирске

Новосибирск, 13 января. Рыцарский турнир прошел на фестивале «Сибирский плацдарм» в Экспоцентре Новосибирска в субботу, 13 января.

Мужчины, принимавшие участие в боях, были одеты в настоящие рыцарские костюмы с доспехами. Для того, чтобы победить в турнире, необходимо было сбить с ног своего соперника. Рыцари сражались с мечами и топорами, а защищались деревянными щитами. Стоит отметить, что параллельно проходил турнир и для молодых любителей средневековых боев, молодые люди, которым меньше 18 лет, также принимали участие, сообщают местные СМИ.

Победители турнира войдут в состав сборной России и представят страну на чемпионате мира по историческому средневековому бою «Битва наций». Российский финал состоится в Санкт-Петербурге, а международный пройдет в Риме.