Забытый детский рюкзак стал причиной паники в метро Новосибирска

Новосибирск, 13 января. Детский рюкзак, оставленный на одной из станций в метрополитене Новосибирска, обнаружили в первой половине дня в субботу, 13 января.

Пассажиры обратили внимание на бесхозный предмет, оставленный на станции метро «Гагаринская», и обратились к сотрудникам правоохранительных органов. На место происшествия приехали специалисты, которые незамедлительно стали проверять детский рюкзак, сообщают новостные региональные источники.

«Женщина с ребёнком оставили детский рюкзачок. Женщина вскоре вернулась и забрала его», — цитирует «НГС. Новости» пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

Отмечается, что данное происшествие не повлияло на работу метрополитена.