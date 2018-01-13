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Забытый детский рюкзак стал причиной паники в метро Новосибирска
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    Забытый детский рюкзак стал причиной паники в метро Новосибирска

    14:21  13 Января 2018  /обновлено: 14:22  13 Января 2018
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    Забытый детский рюкзак стал причиной паники в метро Новосибирска

    Новосибирск, 13 января. Детский рюкзак, оставленный на одной из станций в метрополитене Новосибирска, обнаружили в первой половине дня в субботу, 13 января.

    Пассажиры обратили внимание на бесхозный предмет, оставленный на станции метро «Гагаринская», и обратились к сотрудникам правоохранительных органов. На место происшествия приехали специалисты, которые незамедлительно стали проверять детский рюкзак, сообщают новостные региональные источники.

    «Женщина с ребёнком оставили детский рюкзачок. Женщина вскоре вернулась и забрала его», — цитирует «НГС. Новости» пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

    Отмечается, что данное происшествие не повлияло на работу метрополитена. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #метро #новосибирск
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