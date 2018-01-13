Жители Новосибирской области устроили шоу на «Поле чудес»

Новосибирск, 13 января. Житель новосибирского села Боровое принял участие в телешоу «Поле чудес». Выиграть в программе ему не удалось, однако показать шоу получилось.

В программе принял участие 52-летний предприниматель, который выступал во второй тройке игроков, и ему необходимо было ответить на вопрос, связанный с историей полиции. Угадать слово у мужчины не получилось. Житель Новосибирской области вручил подарки от жителей села, один из них — портрет ведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича. Позже артисты местного ансамбля «Иволга» вышли в народных костюмах и исполнили песню, а в завершении дочь участника спела частушки.

«Восторг и уйма впечатлений у всех участников — два дня в «Останкино» как сон на яву. На память у меня остались подарки и фото, — приводит «VN.ru» слова участника программы.

По словам мужчины, режиссеры программы заинтересовались «Иволгой», артистов могут пригласить на Чемпионат мира по футболу.