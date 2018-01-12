Автоледи погибла в ДТП в Новосибирской области

Новосибирск, 12 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса случилось на трассе в Новосибирской области ранним утром в пятницу, 12 января. В аварии погибла женщина, которая управляла легковушкой.

Происшествие случилось на участке автодороги между Искитим и Завялово, сообщают региональные новостные источники. По предварительным данным, автоледи, которая была за рулем ВАЗа, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где и столкнулась с ПАЗом.

Женщина получила несовместимые травмы и скончалась, ей было 32 года и у нее остались два ребенка, сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что два человека — пассажира автобуса обратились за медицинской помощью.