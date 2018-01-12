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Украина
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Происшествия
Водитель погиб в Новосибирске из-за сильного ветра
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    Водитель погиб в Новосибирске из-за сильного ветра

    18:15  12 Января 2018  /обновлено: 18:16  12 Января 2018
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    Водитель погиб в Новосибирске из-за сильного ветра

    Новосибирск, 12 января. Водитель, на автомобиль которого упал фрагмент кровли здания из-за сильного ветра, погиб в Новосибирске. По факту случившегося проводится проверка.

    Происшествие случилось около 23.00 в четверг, 11 января, на улице Фабричная в Новосибирске. Молодой человек ехал на своем автомобиле марки Toyota с пассажиром, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Во время движения на автомобиль упал фрагмент металлической кровли здания, который был сорван из-за сильного ветра. Конструкция упала на автомобиль, и 24-летний водитель, получив черепно-мозговую травму, скончался на месте происшествия.

    На данный момент сотрудники полиции, следственного комитета, МЧС проводят проверку, они выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По факту гибели 24-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #новосибирск #смерть
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