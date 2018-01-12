Часть улицы 25 лет Октября в Новосибирске закроют на 10 дней

Новосибирск, 12 января. Движение транспортных средств на участке улицы 25 лет Октября в Новосибирске будет запрещено на десять дней.

Движение транспорта будет запрещено около дома по адресу: улица Народная дом номер 32. Проведение аварийных работ по ремонту теплотрассы стало причиной временного закрытия участка улицы. Отмечается, что работы планируют завершить 23 января этого года, сообщает пресс-служба администрации Новосибирска.

Власти города отмечают, что можно будет воспользоваться объездом по улицам Народная и Авиастроителей. Водителям необходимо быть внимательными и руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.