«Сибирь» одержала победу над «Авангардом» в матче КХЛ

Новосибирск, 11 января. Хоккейная команда из Новосибирска «Сибирь» одержала победу над командой из Омска «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Команда «Сибирь», которую возглавил Владимир Юрзинов в начале декабря, выиграла хоккейную команду из Омска «Авангард» со счетом 4:2. Шайбы оформили в ворота Андрей Ермаков на 15 минуте, Николай Демидов на 54 минуте и Александер Бергстрём (56). Финальную шайбу забил Антон Ковалев на 34 минуте.

В настоящее время «Сибирь» набрала 70 баллов и находится на восьмой сточке турнирной таблице Восточной конференции, "Авангард" с 80 баллами идет на втором месте.