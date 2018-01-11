Полеты из Новосибирска в Братск запустят летом

Новосибирск, 11 января. Новые авиарейсы из Новосибирска в Братск запустит авиакомпания S7 с начала июня 2018 года.

Пресс-служба авиакомпании со ссылкой на слова коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова сообщает о запуске пассажирских авиаперевозок с 3 июня из Новосибирска до Братска. Самолеты будут летать два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Время полета составит около двух часов. Стоимость билеты на первый рейс в 2018 году составляют 7 тысяч 179 рублей с учётом сборов. В пресс-службе авиакомпании отмечают:-