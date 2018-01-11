Первые поезда-экспрессы с зерном отправили из Новосибирской области в Новороссийск

Новосибирск, 11 января. Очередные вагоны с зерновой продукцией готовят на экспорт из Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, 250 вагонов зерна в скором времени отправятся на экспорт. Сообщается, что зерновую продукцию возят по нулевому тарифу. Три поезда уже отправили в Новороссийск. В пресс-службе правительства области отмечают:

«Со станции Баган отправлено 157 вагонов, со станции Карасук — 96 вагонов. Предполагается, что поезд будет курсировать из Новосибирска в Новороссийск и обратно в бесперебойным режиме, до июля 2018 года. Зерно аграриев Новосибирской области планируют экспортировать в Азербайджан, Иран, Китай, Монголию и Турцию».

Крупнейшая в России трейдинговая организация — «Объединенная зерновая компания» («ОЗК-Юг») покупает у области пшеницу по 6300 рублей за тонну, что на одну тысячу рублей выше рыночной цены, которая установилась на местном рынке. Отметим, что проблемы с реализацией пшеницы возникли в области осенью, для ее решения предложили использовать поезда-экспрессы, которые позволяют сократить время доставки груза.