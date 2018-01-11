Свыше 70 домов в Новосибирске остались без тепла и воды из-за коммунальной аварии

Новосибирск, 11 января. Жители 88 домов, расположенных в Калининском районе Новосибирска, остались без отопления, в 75 домах также нет горячей воды из-за двух коммунальных аварий.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию, опубликованную на муниципальном портале «Мой Новосибирск», в четверг, 11 января, 88 домов в Калининском районе попали под отключение отопления. В сообщении отмечается:

«Первая из них случилась в 8.30 утра: прорвало трубопровод недалеко от дома № 72 по улице Тимирязева. Без отопления остались дома на улице Тимирязева, Дуси Ковальчук, 2-ая Союза Молодежи».

Вторая коммунальная авария произошла в 9.00 часов утра. Жители домов, расположенных на улицах Богдана Хмельницкого, Народной, 1-го Краснодонского переулка, остались без тепла.

Планируется, что последствия первой аварии ликвидируют к 14.30 часам дня, а второй — к 19.00 часам вечера. Также отмечается, что в 75 домах нет горячей воды.