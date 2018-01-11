Семь купелей подготовили для жителей Новосибирска на Крещение

Новосибирск, 11 января. Семь мест для купания в проруби к православному празднику Крещение в 2018 году подготовили в Новосибирске.

Предварительно для местных жителей определены семь мест для массового купания 19 января в Крещение. В мэрии областного центра напоминают о правилах безопасности:

«Перед заходом в прорубь раздеваться нужно постепенно, сначала снять верхнюю одежду, потом обувь, затем раздеться по пояс и только через несколько минут можно заходить в воду. Непосредственно в ледяной воде можно находиться не более одной-двух минут».

Для купания необходимы полотенце, махровый халат, сухая одежда и купальные принадлежности. Также желающим пройти обряд крещения необходимо подготовить термос с теплым чаем. Купели расположены по следующим адресам:

Карьер на Юго-Западном жилмассиве на улице Связистов, 131 (9:00 - 24:00); микрорайон «Затон» на улице Заобской, 97 (10:00 - 22:00); на улице Моторной (пожарный причал МЧС, с 9:00 до 19:00); на протоке Оби в микрорайоне «Европейский берег» в Октябрьском районе (9:00 - 24:00); на Обводненном котловане, озеро «Жемчужина Сибири» в Заельцовском районе (10:00 - 20:00); на озере «Спартак» на улице Красных Зорь, 3 (10:00 - 22:00) и на пляже «Бумеранг» (00:00 - 24:00).