Трое взрослых и ребенок получили травмы при столкновении двух иномарок в Новосибирске

Новосибирск, 11 января. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Новосибирске: столкнулись две иномарки, четыре человека с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Автомобильная авария произошла в среду, 10 января, у дома№52а на улице Анжерская, сообщают в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. Автомобиль марки Toyota Camry под управлением 25-летней женщины вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota Corona.

Двух пассажиров Toyota Camry, 12-летнюю девочку с переломом позвоночника и 30-летнего мужчину с ушибом грудной клетки, и двух 21-летних пассажирок автомобиля Toyota Corona с закрытыми черепно-мозговыми травмами незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства страшного ДТП, после чего будет вынесено решение процессуального характера.