Шесть человек погибли, трое пострадали в ДТП в Новосибирской области

Новосибирск, 11 января. Шесть человек погибли и трое получили травмы в результате ДТП в Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России, Toyota Opa на встречной полосе столкнулась с Honda Stream.

Инцидент произошел в 10.30 по местному времени (06.30 мск). Мужчина за рулем Toyota Opa выехал на встречную полосу на трассе. На 111 километре трассы Р-256 «Новосибирск-Барнаул» он врезался в Honda Stream.

На месте ДТП сразу скончались шесть человек. Еще трое были госпитализированы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.