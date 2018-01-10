Подозреваемого в изнасиловании жителя Новосибирска задержали по штрафу ГИБДД

Новосибирск, 10 января. Жителя Новосибирска задержали по подозрению в изнасиловании благодаря судебным приставам.

Судебные приставы помогли сотрудникам правоохранительных органов задержать 34-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, полученную в отделе судебных приставов.

Мужчина пришел в отдел судебных приставов по Калининскому району для ознакомления с постановлением о возбуждении исполнительного производства из-за задолженности за превышение скорости в размере 500 рублей. В отеделе судебных приставов сообщают: