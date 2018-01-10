Мужчина пострадал при лобовом столкновении двух иномарок в Новосибирске

Новосибирск, 10 января. Полиция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием двух иномарок, произошедшего сегодня днем в Новосибирске.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщение, размещенное в социальной сети в «ВКонтакте» в группе «Мобильное приложение «Автоспас» Новосибирск», автомобильная авария случилась в среду, 10 января, около полудня в районе дома №28 на улице Александра Невского, недалеко от Павловского сквера в Калининском районе.

Водитель автомобиля Acura TSX не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой Chevrolet. Водитель первого автомобиля получил травмы, сотрудники скорой помощи госпитализировали его в больницу с повреждением головы. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.