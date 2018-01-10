Двое жителей Новосибирской области погибли при пожаре в частном доме

Новосибирск, 10 января. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Новосибирской области: загорелся дом, погибли два человека.

Пожар произошел в среду, 10 января, в доме, расположенном в поселке Садовый Краснозерского района, сообщает пресс-служба МЧС России по НСО. На место после получения сообщения о ЧП прибыла пожарно-спасательная бригада в составе 16 человек личного состава и шести единиц техники. Возгорание удалось ликвидировать быстро, однако двух мужчин спасти не удалось.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за игнорирования требований пожарной безопасности.