Суд закрыл дело заступившегося за прохожих жителя Новосибирска

Новосибирск, 9 января. Суд закрыл уголовное дело в отношении мужчины, который заступился за девушку и молодого человека на площади Ленина в Новосибирске.

Жителю Новосибирска было предъявлено обвинение по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он принес свои извинения и заплатил потерпевшему 90 тысяч рублей, сообщает «НГС.Новости».

«В ходе предварительного слушания адвокат подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что инцидент произошел в мае прошлого года. Житель Новосибирска был в своей машине, припаркованной около площади Ленина, и увидел, как пьяный 35-летний мужчина конфликтует с парой, при этом он вызывающе себя вел. Новосибирец вышел из автомобиля, подошел и ударил кулаком по лицу потерпевшего, который, потеряв равновесие, упал на асфальт. Отмечается, 35-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму.