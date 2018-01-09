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Суд закрыл дело заступившегося за прохожих жителя Новосибирска
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    Суд закрыл дело заступившегося за прохожих жителя Новосибирска

    17:53  9 Января 2018  /обновлено: 17:53  09 Января 2018
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    Суд закрыл дело заступившегося за прохожих жителя Новосибирска

    Новосибирск, 9 января. Суд закрыл уголовное дело в отношении мужчины, который заступился за девушку и молодого человека на площади Ленина в Новосибирске.

    Жителю Новосибирска было предъявлено обвинение по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он принес свои извинения и заплатил потерпевшему 90 тысяч рублей, сообщает «НГС.Новости».

    «В ходе предварительного слушания адвокат подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

    Напомним, что инцидент произошел в мае прошлого года. Житель Новосибирска был в своей машине, припаркованной около площади Ленина, и увидел, как пьяный 35-летний мужчина конфликтует с парой, при этом он вызывающе себя вел. Новосибирец вышел из автомобиля, подошел и ударил кулаком по лицу потерпевшего, который, потеряв равновесие, упал на асфальт. Отмечается, 35-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #новосибирск
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