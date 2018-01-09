Сильный снегопад и метели ожидаются в Новосибирской области

Новосибирск, 9 января. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Новосибирске и на территории региона 11 и 12 января.

Сильный снегопад, мокрый снег, а также метели с ухудшением видимости ожидаются в Новосибирской области и Новосибирске 11 и 12 января. Как сообщает Западно-Сибирский гидрометеоцентр, на дорогах города могут быть заносы и гололедица. Отмечается, что в пятницу, 12 января, синоптики прогнозируют похолодание.

Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной чрезвычайных происшествий на территории региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. Отмечается, что власти и руководители организаций получили информацию об ухудшении погоды в области.