ДТП с участием четырех машин произошло на Бердском шоссе в Новосибирске

Новосибирск, 9 января. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на участке между Нижней Ельцовкой и Метвеевкой на Бердском шоссе в Новосибирске.

Участниками массовой автомобильной аварии стали четыре машины: Toyota Corolla, Nissan Cefiro, ВАЗ-2115 и Nissan Primera. В автомобильной аварии никто не пострадал, сообщают региональные новостные источники. Все транспортные средства получили серьезные механические повреждения. На данный момент на месте случившегося работают специалисты, они выясняют все обстоятельства происшествия.

Машина Toyota Corolla — первая вылетела в сугроб, следом за ней на обочине оказался автомобиль Nissan Cefiro, водитель которого не справился с управлением и врезался в отбойник. Об этом сообщается на странице мобильного приложения «Автоспас Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Автомобили ВАЗ-2115 и Nissan Primera также стали участниками аварии: водитель отечественного автомобиля, увидев Nissan Cefiro, стал тормозить, а следовавшая за ним иномарка догнала его.