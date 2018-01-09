Житель Новосибирска дважды за вечер попал в ДТП
Новосибирск, 9 января. Житель Новосибирска, управлявший автомобилем Toyota Camry, два раза за вечер попал в ДТП.
Сообщается, что вечером 8 января водитель, двигавшийся по Воинской улице, начал поворачивать во двор, однако не справился с управлением, в результате чего машину выбросило из колеи, а после она врезалась в столб и забор.
Спустя полчаса та же Toyota при выезде с дворовой территории зацепила Kia Sportage.
Отмечается, что в результате случившегося водитель иномарки почти не пострадал, а вот транспортное средство получило серьезные повреждения.
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