Житель Новосибирска дважды за вечер попал в ДТП

Новосибирск, 9 января. Житель Новосибирска, управлявший автомобилем Toyota Camry, два раза за вечер попал в ДТП.

Сообщается, что вечером 8 января водитель, двигавшийся по Воинской улице, начал поворачивать во двор, однако не справился с управлением, в результате чего машину выбросило из колеи, а после она врезалась в столб и забор.

Спустя полчаса та же Toyota при выезде с дворовой территории зацепила Kia Sportage.

Отмечается, что в результате случившегося водитель иномарки почти не пострадал, а вот транспортное средство получило серьезные повреждения.