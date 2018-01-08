«Сибсельмаш» одержал победу над «СКА-Нефтяником» в матче чемпионата России по бенди

Новосибирск, 8 января. Новосибирский клуб «Сибсельмаш» выиграл у «СКА-Нефтяника» из Хабаровска со счетом 3:2 в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча проходила на стадионе в Новосибирске в понедельник, 8 января. У хозяев льда отличились Павел Анисимов, Рауан Испалиев и Артем Вшивков. У хабаровского клуба забросили мячи Артем Бондаренко и Алексей Ничков.

По итогам 15 встреч, «СКА-Нефтяник» занимает вторую строчку в турнирной таблице, новосибирский «Сибсельмаш» расположился на девятом месте, сообщает пресс-служба федерации хоккея с мячом. Отметим, что для хабаровского клуба это третье поражение.

Следующая игра у новосибирского «Сибсельмаша» пройдет 11 января, их соперником будет «Водник» из Архагельска, «СКА-Нефтяник» сразится в этот же день с «Байкал-Энергией».