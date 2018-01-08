Спасатели Новосибирска освободили маленькую девочку из заблокированного автомобиля

Новосибирск, 8 января. Годовалая девочка оказалась запертой в заведенной машине в Дзержинском районе Новосибирска. Мать ребенка обратилась за помощью к спасателям МАСС.

Мать годовалой девочки позвонила в службу около семи часов вечера. Спасатели МАСС, получив сообщение о случившемся, незамедлительно выехали на место, сообщается на странице «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». Как оказалось, женщина захлопнула дверь машины, а ключи оставила в замке зажигания.

Спасатели быстро разблокировали переднюю дверь автомобиля, который был припаркован на АЗС на улице Доватора, и передали девочку маме. Как стало известно, годовалый ребенок в медицинской помощи не нуждался.