Стало известно, когда ждать потепления в Новосибирске

Новосибирск, 8 января. Синоптики сообщили, что сильные морозы спадут и в Новосибирске потеплеет уже 9 января.

«9 января ожидается ослабление морозов, днем температура по области будет колебаться от -7 до -12», — цитирует «Комсомольская правда» Западно-Сибирское управление Гидрометслужбы.

На территории Новосибирской области в некоторых районах региона днем ожидаются осадки в виде снега и слабые метели. МЧС по Новосибирской области предупреждает, что на дорогах гололедица и местами будет дым и изморозь.

Как сообщают синоптики, ночью столбик термометра будет показывать до -21, при прояснениях -27. Однако, осадков в ночное время суток ожидать не стоит. Ветер южный пять-восемь метров в секунду, местами до 13 м/с.