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Стало известно, когда ждать потепления в Новосибирске
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    Стало известно, когда ждать потепления в Новосибирске

    18:11  8 Января 2018  /обновлено: 18:11  08 Января 2018
    457

    Стало известно, когда ждать потепления в Новосибирске

    Новосибирск, 8 января. Синоптики сообщили, что сильные морозы спадут и в Новосибирске потеплеет уже 9 января. 

    «9 января ожидается ослабление морозов, днем температура по области будет колебаться от -7 до -12», — цитирует «Комсомольская правда» Западно-Сибирское управление Гидрометслужбы.

    На территории Новосибирской области в некоторых районах региона днем ожидаются осадки в виде снега и слабые метели. МЧС по Новосибирской области предупреждает, что на дорогах гололедица и местами будет дым и изморозь.  

    Как сообщают синоптики, ночью столбик термометра будет показывать до -21, при прояснениях -27. Однако, осадков в ночное время суток ожидать не стоит. Ветер южный пять-восемь метров в секунду, местами до 13 м/с.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #новосибирск #новосибирская область
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