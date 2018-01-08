Несколько автомобилей сгорели на парковке в Новосибирске

Новосибирск, 8 января. Несколько автомобилей сгорели на парковке у Центрального рынка в Новосибирске.

Автомобили Suzuki Escudo, Mazda Demio, Toyota RAV4 и ВАЗ-2101 серьезно повреждены при пожаре на парковке в Новосибирске. Как стало известно, загорелся автомобиль марки Suzuki Escudo, огонь полностью уничтожил иномарку, сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Иномарка Mazda Demio сгорела почти полностью, кроме этого повреждены лакокрасочные покрытия у других автомобилей — Toyota RAV4 и Жигули.

Очевидцы выдвигают две версии случившегося: автопрогрев одного из автомобиля и поджог. На месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Они выясняют, что могло послужить причиной возгорания в автомобиле.