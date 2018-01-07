Молодой житель Новосибирска ушел из дома накануне Нового года и не вернулся

Новосибирск, 7 января. Сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиски пропавшего без вести молодого жителя Новосибирска, который накануне новогодних праздников ушел из дома и не вернется.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, 20-летний молодой человек накануне Нового года, 25 декабря, около двух часов дня ушел из дома № 42, расположенного на улице Сибирской, и до сих пор о его настоящем местонахождении ничего не известно.

«Приметы молодого человека такие: рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, носит бороду», — отметили в ведомстве.

В день пропажи на парне была зимняя куртка темно-синего цвета, черная шапка, синий классический костюм, белая рубашка, черные туфли. Всех, кто владеет информацией о местонахождении молодого человека, просят обратиться в отделение полиции или позвонить по номерам: (383) 232-20-96, 8-983-130-42-90.