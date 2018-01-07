У пум в Новосибирском зоопарке появилось потомство

Новосибирск, 7 января. Пумы Новосибирского зоопарка стали родителями. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, самцу Гудзону 14 лет, самке Милане 10 лет.

Детеныши родились еще в конце ноября 2017 года, однако Милана первые недели скрывала малышей от глаз. Недавно работникам зоопарка удалось заметить одного из детенышей. Как добавила заведующая отделом хищных животных зоопарка Роза Соловьева, детеныш голубоглазый, «симпатичный и пятнистый». По ее словам, в зоопарке не было маленьких пум уже пять лет.

Сколько у пум детенышей, пока сотрудники зоопарка точно сказать не могут.

Отмечается, что пумы живут круглый год на улице, у них есть хорошо утепленный домик.

Ранее сообщалось, что домашние кошки выкормили сервала и каракала в зоопарке Новосибирска.